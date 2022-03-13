Мартен Фуркад обратился к Кентену Фийону Майе, завоевавшему «Большой хрустальный глобус»

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на досрочную победу соотечественника Кентена Фийона Майе в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022.

Отметим, что сам Фуркад семь сезонов подряд (с 2011/2012 по 2017/2018) выигрывал «Большой хрустальный глобус», что является абсолютным рекордом в биатлоне.

«Мой первый «Большой хрустальный глобус» — самая приятная спортивная эмоция в карьере. Наслаждайся этим в полной мере, Кентен», — написал Фуркад в «сториз» своего «инстаграма».

Для двукратного олимпийского чемпиона 2022 года Фийона Майе это первый БХГ в карьере, ранее он три года подряд занимал третье место по итогам сезона.