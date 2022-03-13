Сборная Германии выиграла супермикст на этапе Кубка IBU в Риднау

Немецкие биатлонисты Анна Вайдель и Марко Гросс победили в супермиксте на этапе Кубка IBU по биатлону в Риднау-валь-Риданна (Италия). Вторыми стали спортсмены из Франции Лу Жанмонно и Эмильен Клод, а замкнули тройку призёров норвежские биатлонисты Рагнхильд Фемстейневик и Сверре Дален Аспенс.

Напомним, российские биатлонисты не участвуют на оставшихся этапах Кубка IBU. После начала специальной военной операции на Донбассе россиян отстранили от соревнований. Пока неизвестно, когда они смогут вновь выступить на Кубке IBU.

Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Риднау-валь-Риданна, Италия

Супермикст

1. Германия — 33.31,4 (0+3)

2. Франция +24,7 (0+8)

3. Норвегия +27,9 (0+9)

4. Италия +1.08,2 (0+6)

5. Чехия +1.11,8 (0+5)

6. Швеция +1.14,7 (1+10).

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