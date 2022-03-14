Карим Халили оценил 4-е место и титул чемпиона России в гонке преследования на Кубке СБР

Биатлонист сборной России Карим Халили прокомментировал своё выступление в гонке преследования на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который проходит в Уфе. Халили занял четвёртое место и стал чемпионом России, поскольку первые три места в гонке заняли белорусы.

«Последний круг? Я вышел, сначала посмотрел, кто впереди, и решил не бросаться сразу. Знал, что если включусь на последнюю часть в полную силу, то мало кто со мной мог бы побороться, тем более здесь финишная часть на стадионе. Я дождался, когда все подуспокоятся, подкиснут, и на последней части включился поактивнее. Тут ещё один подъём достаточно серьёзный, потом ещё один разворотом, и потом остаётся финиш длинный. У меня было два варианта железных, чтобы выиграть финиш: быть вторым перед створом или быть первым, скинуть скорость на повороте и потом просто включиться на финише. Понимал, что вряд ли кто-то из-за спины мог выскочить.

С двумя промахами чемпион России, но всё равно четвёртый, осадочек остаётся неприятный. У меня, по-моему, личных медалей чемпионата России вообще не было», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

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