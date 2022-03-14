Динара Алимбекова с большим отрывом выиграла гонку преследования на Кубке СБР в Уфе

Биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова одержала победу в гонке преследования на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который проходит в Уфе. Спортсменка преодолела дистанцию с двумя промахами.

Второй к финишу пришла россиянка Ирина Казакевич, отставшая более чем на минуту. На её счету три промаха. Спортсменка стала чемпионкой России. Замкнула тройку сильнейших её соотечественница Кристина Резцова, сделавшая шесть неточных выстрелов.

Биатлон. Кубок СБР. Женщины. Гонка преследования

1. Динара Алимбекова (Беларусь) — 31.48,8 (2 промаха)

2. Ирина Казакевич (Россия) +1.09,2 (3)

3. Кристина Резцова (Россия) +1.18,6 (6)

4. Ирина Лещенко (Беларусь) +1.27,4 (3)

5. Лариса Куклина (Россия) +1.51,6 (1)

6. Виктория Сливко (Россия) +2.22,8 (2)

7. Светлана Миронова (Россия) +2.46,7 (6).

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».