Динара Алимбекова прокомментировала победу в гонке преследования на Кубке СБР в Уфе

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала своё выступление в гонке преследования на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе. Спортсменка, сделавшая два промаха, более чем на минуту опередила ближайшую преследовательницу, которой стала россиянка Ирина Казакевич.

«Да, когда уже отстреляла последний рубеж, думала: «Всё, никому не отдам». Я говорила, что не буду зацикливаться на четвёртых местах. Но всё равно это добавляет спортивной злости: «Может, уже хватит?» Не могу сказать, что больше у меня не будет четвёртых мест. Это всё равно неплохое итоговое место. Я рада сегодняшней победе и своей чистой стрельбе на последней стойке.

Улыбнулась после стойки? Я, когда отстреляла свою первую стойку, даже не поняла, почему промахнулась. Была очень уверена, вчера хорошо потренировалась, но почему-то промахнулась. Я весь круг бежала и думала, что такой ошибки нельзя больше повторять. Порадовалась, что получилось справиться.

Есть ощущение уверенности, что я лидер? На самом деле мы же соревнуемся с лучшими в мире, было бы очень некрасиво приехать сюда и много проигрывать. Здесь соревнуются ваши девушки с Кубка мира, поэтому нет ничего такого в том, что я проиграла в спринте. Достойные были впереди, так что я не могу сказать, что я однозначный лидер. Девочки хорошо бегут, хорошо стреляют. Единственное, что у меня

инвентарь хорошо готов. Не буду говорить за других, у меня хорошо работают лыжи, это моё преимущество», — сказала Алимбекова в эфире «Матч ТВ».

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