Тренер Беларуси напомнил о критике от российских биатлонистов за «чудовищные» нагрузки

Тренер сборной Беларуси по биатлону Андрей Падин вспомнил период работы с национальной командой России. Специалист вспомнил, как спортсмены критиковали его за большие нагрузки на тренировках.
«Наверняка ведь помните, как все годы, что я работал в российской сборной, меня упрекали: мол, даю спортсменам чудовищные нагрузки. Правда, упрекали в основном спортсмены. Я же всегда исходил из того, что работа должна быть дозированной. Чтобы она давалась не ради самой нагрузки, а максимально эффективно влияла на адаптационный механизм.
Если дозировка не вызывает никаких сдвигов в организме спортсмена, то она бесполезна. Есть и чрезмерная, которая способна навредить. Иными словами, очень важно, чтобы нагрузка соответствовала возможностям человека её воспринимать.
В сборных командах всех стран, будь то Россия, Франция или Норвегия, на этот счёт имеется тройной контроль: медицинский, биохимический, педагогический. И могу сказать, что лично в моей карьере ни разу не случалось, чтобы кто-либо из спортсменов угодил в фазу перегрузки и чтобы это хоть как-то повлияло на здоровье человека», — цитирует Падина «RT на русском».
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