Фото: Динара Алимбекова финиширует с флагом Беларуси в победном пасьюте на Кубке СБР в Уфе

Биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова выложила свежую фотографию на своей странице в социальной сети «Инстаграм». На снимке спортсменка, выигравшая гонку преследования на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе, финиширует с флагом страны.

Фото: «инстаграм» Динары алимбековой

Алимбекова более чем на минуту опередила ближайшую преследовательницу, которой стала россиянка Ирина Казакевич.

Биатлон. Кубок СБР. Женщины. Гонка преследования

1. Динара Алимбекова (Беларусь) — 31.48,8 (2 промаха)

2. Ирина Казакевич (Россия) +1.09,2 (3)

3. Кристина Резцова (Россия) +1.18,6 (6)

4. Ирина Лещенко (Беларусь) +1.27,4 (3)

5. Лариса Куклина (Россия) +1.51,6 (1)

6. Виктория Сливко (Россия) +2.22,8 (2)

7. Светлана Миронова (Россия) +2.46,7 (6).

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