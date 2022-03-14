Александр Логинов и Кристина Резцова заняли первые места в рейтинге СБР
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Российские биатлонисты Александр Логинов и Кристина Резцова возглавили мужской и женский рейтинги соответственно, опубликованные Союзом биатлонистов России (СБР). В рейтинге учитываются выступления биатлонистов во всех официальных турнирах в сезоне-2021/2022.
Рейтинг СБР. Мужчины (топ-6)
1. Александр Логинов — 1401 очко.
2. Эдуард Латыпов — 1352.
3. Максим Цветков — 978.
4. Антон Бабиков — 971.
5. Василий Томшин — 970.
6. Карим Халили — 944.
Рейтинг СБР. Женщины (топ-6)
1. Кристина Резцова — 1465 очков.
2. Ульяна Нигматуллина — 1123.
3. Виктория Сливко — 1066.
4. Ирина Казакевич — 1026.
5. Светлана Миронова — 875.
6. Лариса Куклина — 855.
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