Александр Логинов и Кристина Резцова заняли первые места в рейтинге СБР

Российские биатлонисты Александр Логинов и Кристина Резцова возглавили мужской и женский рейтинги соответственно, опубликованные Союзом биатлонистов России (СБР). В рейтинге учитываются выступления биатлонистов во всех официальных турнирах в сезоне-2021/2022.

Рейтинг СБР. Мужчины (топ-6)

1. Александр Логинов — 1401 очко.

2. Эдуард Латыпов — 1352.

3. Максим Цветков — 978.

4. Антон Бабиков — 971.

5. Василий Томшин — 970.

6. Карим Халили — 944.

Рейтинг СБР. Женщины (топ-6)

1. Кристина Резцова — 1465 очков.

2. Ульяна Нигматуллина — 1123.

3. Виктория Сливко — 1066.

4. Ирина Казакевич — 1026.

5. Светлана Миронова — 875.

6. Лариса Куклина — 855.

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