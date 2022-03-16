Никита Лобастов выиграл мега-масс-старт на Кубке СБР в Уфе, Эдуард Латыпов — второй

Белорусский биатлонист Никита Лобастов одержал победу в мега-масс-старте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который проходит в Уфе. Спортсмен закончил дистанцию без единого промаха.
Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, на его счету два неточных выстрела. Он отстал от Лобастова на 12,1 секунды, занял второе место и стал чемпионом России. Замкнул тройку его соотечественник Даниил Серохвостов, уступивший Латыпову всего 0,4 секунды.
Биатлон. Кубок СБР. Мужчины. Мега-масс-старт
1. Никита Лобастов (Беларусь) — 41.03,0 (0 промахов).
2. Эдуард Латыпов (Россия) +12,1 (2).
3. Даниил Серохвостов (Россия) +12,5 (2).
4. Антон Смольский (Беларусь) +28,6 (3).
5. Карим Халили (Россия) +38,8 (1).
6. Рустам Каюмов (Россия) +43,4 (3).
7. Евгений Гараничев (Россия) +49,6 (0)...
9. Антон Бабиков (Россия) +1.02,3 (1).
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