Никита Лобастов прокомментировал победу в мега-масс-старте на Кубке СБР в Уфе

Белорусский биатлонист Никита Лобастов прокомментировал своё выступление в мега-масс-старте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который проходит в Уфе. Спортсмен преодолел дистанцию без единого промаха и на 12,1 секунды оторвался от ближайшего преследователя, которым оказался россиянин Эдуард Латыпов.

«Я очень доволен, что наконец-то справился со стрельбой, почти идеально, можно сказать. Неплохо чувствую себя ходом, и я рад, что удалось реализоваться.

Мне нравится бегать в России, здесь весело, всегда отличные условия для соревнований, болельщики поддерживают. В Тюмень планирую приехать», — сказал Лобастов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

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