Лобастов: удалось хорошо справиться со стрельбой и показать свой ход по дистанции

Белорусский биатлонист Никита Лобастов прокомментировал победу в супер-масс-старте на Кубке СБР в Уфе.
«Я очень доволен. Во-первых, удалось хорошо справиться со стрельбой. Для меня в этом сезоне это особенно серьёзное дело, потому что никогда не получалось. Во-вторых, удалось показать свой ход по дистанции. Доволен, что получилось выиграть. Сейчас неплохое состояние, оно позволяет работать даже с такими сильными ребятами, как Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили. Достаточно комфортно сегодня было.
Есть ли ощущение тотального превосходства над россиянами? Нет. Мы уже очень давно соревнуемся и с россиянами в том числе, мы знаем, что это очень сильная команда. Просто здесь мы чуть-чуть сильнее оказались. Вполне можем приехать на чемпионат России в Тюмень. В планах показывать свои максимальные результаты, а как получится — я пока не знаю. Думаю, будет очень высокая конкуренция», — сказал Лобастов в эфире «Матч ТВ».
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