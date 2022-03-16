Халили: с четвёртого круга стала возникать проблема с дыханием

Российский биатлонист Карим Халили рассказал о проблемах с дыханием в супер-масс-старте на Кубке СБР в Уфе.

«Я просто остановился на последнем круге. С четвёртого круга где-то стала возникать проблема с дыханием, как будто какой-то лимит на потребление воздуха был. Когда я вышел на последний круг, просто начал задыхаться и понял, что не смогу навязать борьбу. На подъёме Женя Гараничев тоже остановился, может, у него была такая же проблема. Мне очень хотелось встать рядом с ним и просто вздохнуть воздуха, потому что было очень тяжело. Такое первый раз в жизни произошло.

Конечно, когда ты смотришь, как на Олимпиаде гонку заканчивает Тандреволд, какие-то опасения в голове появляются. Просто чтобы продолжить борьбу на хорошей скорости, надо потреблять большое количество воздуха, а я просто не мог это сделать. У меня никогда проблем со здоровьем не было, думаю, это связано с холодным воздухом. Здесь на протяжении нескольких дней приходится делать активную работу. Нужно подумать, с чем это связано», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».