Майгуров: важно сопоставить позиции СБР и БФБ накануне заседания исполкома IBU 17 марта

В Москве состоялась рабочая встреча президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова и заместителя председателя Белорусской федерации биатлона Игоря Кузнецова.
«Нам было важно сопоставить позиции СБР и БФБ накануне заседания исполкома IBU 17 марта, на котором, как ожидается, будет принято решение относительно участия российских и белорусских биатлонистов в международных соревнованиях в новом сезоне.
У нас есть несколько вариантов взаимодействия по организации соревнований с участием сильнейших биатлонистов наших стран не только на уровне «сборная Беларуси – сборные регионов Российской Федерации», наподобие тех, что сейчас проходят в Уфе и будут проводиться в Тюмени в конце месяца, но и в формате матчевой встречи двух национальных команд в разных возрастах. Наши планы по сотрудничеству не ограничиваются только соревнованиями, и в ближайшее время наши федерации сведут их в единую программу», — приводит слова Майгурова пресс-служба Союза биатлонистов России.
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