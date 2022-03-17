Юрлова-Перхт высказалась о промахе Цветкова в индивидуалке ОИ-2022. Максим упустил золото

Чемпионка мира 2015 года в индивидуальной гонке Екатерина Юрлова-Перхт поделилась мнением о решающем промахе Максима Цветкова в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине. Цветков допустил промах последним выстрелом на четвёртом огневом рубеже и занял в итоге четвёртое место. Если бы не этот неточный выстрел, Максим завоевал бы золотую медаль.
«Проводила параллель со своей победной гонкой на чемпионате мира в Контиолахти. Тогда мне сложнее дался первый выстрел на последнем рубеже. Знала, что, если отстреляю без промахов, медаль будет. Долго тянула с первым выстрелом, а когда патрон достиг цели, пришла уверенность. Но я знаю, что после 19 точных выстрелов часто наступает мандраж.
Не знаю ситуации, в которой оказался Максим. Возможно, подул ветерок, и он решил «обработать» выстрел. Или спортсмен не справился с психологическим давлением. Когда особенно сильно хочешь закрыть мишень, это очень мешает», — приводит слова Юрловой «Большой спорт».
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