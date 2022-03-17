Екатерина Юрлова-Перхт объяснила, почему Ольга Подчуфарова называет её «бабуля»

Чемпионка мира 2015 года в индивидуальной гонке Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, почему бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова называет её бабулей. Юрловой-Перхт 37 лет, Подчуфаровой — 29.
«Мы с Ольгой близко дружим, долго выступали вместе. Так уж повелось, что я для неё «бабуля», а Подчуфарова – моя «внучка». Это меня веселит, а не коробит.
Когда за сборную выступала Яна Романова, мы жили в одном номере и тоже называли друг друга забавными прозвищами. Поддерживаю дружеские отношения со многими российскими биатлонистками. С Анной Богалий общаемся семьями. Переписываемся с Кристиной Резцовой, Ульяной Нигматуллиной, поздравила их с олимпийской медалью в смешанной эстафете», — приводит слова Юрловой-Перхт «Большой спорт».
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