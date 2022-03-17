IBU начал процесс отстранения Союза биатлонистов России

Международный союз биатлонистов (IBU) запустил процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщает пресс-служба организации. Аналогичная процедура запущена в отношении Белорусской федерации биатлона.
В заявлении IBU отмечается, что «национальные федерации России и Беларуси как представители своих стран не выполнили свои гуманитарные обязательства в духе Конституции IBU».
Также сказано, что решение о приостановлении членства будет регулярно пересматриваться Исполкомом вплоть до заседания Конгресса IBU в сентябре 2022 года и будет зависеть от будущего развития ситуации и поведения ассоциаций России и Беларуси. Обе национальные федерации были проинформированы о решении вчера, 16 марта, и имеют семь дней, чтобы отреагировать на это. По истечении этого срока Исполком рассмотрит их ответы и примет окончательное решение о приостановке членства.
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил выступления россиянам, но только в нейтральном статусе. В ответ в Союзе биатлонистов России (СБР) объявили об отказе отправлять команду на этапы Кубка мира, и уже после этого IBU отстранил россиян от международных соревнований.
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