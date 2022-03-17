Зигфрид Мазе: если у СБР есть хоть чуть-чуть уважения, они должны были отстраниться сами

Тренер мужской сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе высказался об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

«Это должен был решать не Международный союз биатлонистов. Союзу биатлонистов России нужно было принять решение, потому что если у них есть хоть чуть-чуть уважения, они должны были отстраниться самостоятельно», – заявил Мазе.

Напомним, ранее Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил выступления россиянам, но только в нейтральном статусе. В ответ в Союзе биатлонистов России (СБР) объявили об отказе отправлять команду на этапы Кубка мира, и уже после этого IBU отстранил россиян от международных соревнований.

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