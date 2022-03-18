Биатлонист Легрейд стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Хольменколлене

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем заключительной спринтерской гонки в сезоне-2021/2022. Легрейд не допустил промахов на двух огневых рубежах и финишировал с лучшим временем в спринте на этапе Кубка мира в Хольменколлене.

Также без промахов обошлись и призёры – француз Кентен Фийон Майе и швед Себастиан Самуэльссон.

Российские и белорусские биатлонисты не принимали участия в гонке из-за отстранения в связи с ситуацией на Украине.

Биатлон. Кубок мира. 10-й этап. Осло-Хольменколлен, Норвегия

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 25.27,1 (0 промахов).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) +22,4 (0).

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +26,5 (0).

4. Бенедикт Долль (Германия) +39,5 (0).

5. Эрик Лессер (Германия) +40,0 (1).

6. Филипп Наврат (Германия) +40,5 (0).