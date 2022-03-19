Досрочно завершивший сезон Йоханнес Бё вместе с женой посетил гонки на этапе КМ в Осло
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Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Йоханнес Бё в компании с женой Хеддой посетил спринтерские гонки на заключительном, 10-м этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).
«Две победы в Хольменколлене сегодня. Теперь я понимаю, почему люди любят смотреть биатлон вживую, это здорово! Листайте, чтобы увидеть моё счастливое лицо!» — подписал солнечные фото младший Бё.
Напомним, у женщин спринт выиграла соотечественница Бё Тириль Экхофф, у мужчин – Стурла Холм Легрейд.
Сам Йоханнес принял решение досрочно завершить сезон после выступления на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), где четыре золотых медали: в смешанной и мужской эстафете, спринте и масс-старте. А также стал бронзовым призёром индивидуальной гонки.
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