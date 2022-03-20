Самуэльссон – о спортсменах на митинг-концерте: их принуждают или они настолько глупы?

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон критически высказался о том, что известный комментатор Дмитрий Губерниев вёл митинг-концерт, приуроченный к 8-летию присоединения Крыма к России.

«Многие годы было понятно, что он является частью этой пропаганды. Я давал ему несколько интервью, но позднее понял, что это бессмысленно. Это парень, которого я не особо уважаю.

Участие в этом спортсменов я считаю странным. Интересно, их принуждают к этому или они настолько глупы?» — приводит слова Самуэльссона Dagbladet.

На мероприятии были замечены трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, гимнастки Дина и Арина Аверины, Виктория Листунова, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

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