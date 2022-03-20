Норвежец Сиверт Баккен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира
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Норвежский биатлонист Сиверт Баккен одержал победу в мужском масс-старте на этапе Кубка мира, завершившемся в Хольменколлене (Норвегия).
Компанию ему на пьедестале почёта составили соотечественник Стурла Холм Легрейд и француз Эмильен Жаклен.
Сборная России не принимала участия в соревнованиях в связи с санкциями, наложенными Международным союзом биатлонистов на СБР.
Кубок мира по биатлону. 10-й этап
Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. Масс-старт
1. Сиверт Баккен (Норвегия) – 38.31,2 (0).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – +0,5 (2).
3. Эмильен Жаклен (Франция) – +13,4 (2).
4. Эрик Лессер (Германия) – +21,6 (2).
5. Филипп Наврат (Германия) – +31,5 (1).
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