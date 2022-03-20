Итоговая таблица мужского общего зачёта Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022

Сегодня, 20 марта, на 10-м этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) мужским масс-стартом завершился сезон-2021/2022 у биатлонистов.
Француз Кентен Фийон Майе завоевал «Большой хрустальный глобус» сезона-2021/2022. Вторым стал представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд. Тройку лучших биатлонистов сезона замкнул швед Себастиан Самуэльссон.
Общий зачёт Кубка мира (мужчины):
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 1014.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 736.
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 717.
4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 708.
5. Эмильен Жаклен (Франция) — 706.
6. Симон Детьё (Франция) — 604.
7. Тарьей Бё (Норвегия) — 601.
8. Бенедикт Долль (Германия) — 557.
9. Сиверт Гутторм Баккен — 553.
10. Эрик Лессер (Германия) — 535…
17. Александр Логинов (Россия) — 413…
26. Эдуард Латыпов (Россия) — 348…
30. Саид Каримулла Халили (Россия) — 222.
35. Антон Бабиков (Россия) — 160…
42. Александр Поварницын (Россия) — 114…
55. Максим Цветков (Россия) —81…
63. Василий Томшин (Россия)- 56…
90. Матвей Елисеев (Россия) – 11.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 20 марта 2022
-
19:45
-
18:44
-
18:24
-
18:06
-
17:29
-
15:52
-
15:37
-
15:28
-
14:53
-
12:34
-
12:28
-
12:03
-
11:50
-
11:32
-
10:39
-
10:27
-
10:13
-
10:06
- 19 марта 2022
-
21:42
-
20:39
-
17:59
-
17:06
-
17:02
-
15:39
-
15:38
-
15:32
-
15:20
-
13:58
-
13:58
-
13:35
-
13:33
-
12:12
-
09:36
- 18 марта 2022
-
20:01
-
19:11