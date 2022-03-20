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Итоговая таблица мужского общего зачёта Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022

Итоговая таблица мужского общего зачёта Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022
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Сегодня, 20 марта, на 10-м этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) мужским масс-стартом завершился сезон-2021/2022 у биатлонистов.

Француз Кентен Фийон Майе завоевал «Большой хрустальный глобус» сезона-2021/2022. Вторым стал представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд. Тройку лучших биатлонистов сезона замкнул швед Себастиан Самуэльссон.

Общий зачёт Кубка мира (мужчины):
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 1014.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 736.
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 717.
4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 708.
5. Эмильен Жаклен (Франция) — 706.
6. Симон Детьё (Франция) — 604.
7. Тарьей Бё (Норвегия) — 601.
8. Бенедикт Долль (Германия) — 557.
9. Сиверт Гутторм Баккен — 553.
10. Эрик Лессер (Германия) — 535…
17. Александр Логинов (Россия) — 413…
26. Эдуард Латыпов (Россия) — 348…
30. Саид Каримулла Халили (Россия) — 222.
35. Антон Бабиков (Россия) — 160…
42. Александр Поварницын (Россия) — 114…
55. Максим Цветков (Россия) —81…
63. Василий Томшин (Россия)- 56…
90. Матвей Елисеев (Россия) – 11.

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