Итоговая таблица мужского общего зачёта Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022

Сегодня, 20 марта, на 10-м этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) мужским масс-стартом завершился сезон-2021/2022 у биатлонистов.

Француз Кентен Фийон Майе завоевал «Большой хрустальный глобус» сезона-2021/2022. Вторым стал представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд. Тройку лучших биатлонистов сезона замкнул швед Себастиан Самуэльссон.



Общий зачёт Кубка мира (мужчины):

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 1014.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 736.

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 717.

4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 708.

5. Эмильен Жаклен (Франция) — 706.

6. Симон Детьё (Франция) — 604.

7. Тарьей Бё (Норвегия) — 601.

8. Бенедикт Долль (Германия) — 557.

9. Сиверт Гутторм Баккен — 553.

10. Эрик Лессер (Германия) — 535…

17. Александр Логинов (Россия) — 413…

26. Эдуард Латыпов (Россия) — 348…

30. Саид Каримулла Халили (Россия) — 222.

35. Антон Бабиков (Россия) — 160…

42. Александр Поварницын (Россия) — 114…

55. Максим Цветков (Россия) —81…

63. Василий Томшин (Россия)- 56…

90. Матвей Елисеев (Россия) – 11.

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