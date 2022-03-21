Вирер рассказала, когда примет решение, продолжать карьеру или нет

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер призналась, что ещё не приняла решение о будущем. Спортсменка не знает, будет ли продолжать карьеру в следующем сезоне.



«Этот год был тяжёлым. Главной целью сезона было завоевать личную медаль на Олимпиаде, мне это удалось. Я могу гордиться этим. Кроме того, была победа на домашнем этапе Кубка мира. Это тоже прекрасный момент.

Посмотрим, каким будет будущее. Вчера у нас была командная встреча, многие завершают карьеру. Это была самая печальная встреча в моей жизни, очень эмоционально. Очень жаль, но я думаю, что нам нужны новые люди и стимулы.



Я приму решение после отпуска. Посмотрим, буду ли я отдохнувшей и мотивированной», — цитирует Вирер Fondo Italia.