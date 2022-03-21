Йоханнес Бё обратился к Кентену Фийону Майе

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону, норвежец Йоханнес Бё обратился к двукратному чемпиону ОИ, французу Кентену Фийону Майе. В сезоне-2021/2022 Фийон Майе впервые одержал победу в общем зачёте Кубка мира и завоевал «Большой хрустальный глобус».
«Самый счастливый в мире», — написал Фийон Майе в своём «инстаграме», прикрепив текст к соответствующему фото.
«Наконец-то он у тебя! Наслаждайся!» — написал Бё в комментариях.
Фото: «инстаграм» кентена фийона майе
Общий зачёт Кубка мира (мужчины):
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 1014.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 736.
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 717.
4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 708.
5. Эмильен Жаклен (Франция) — 706.
6. Симон Детьё (Франция) — 604…
17. Александр Логинов (Россия) — 413…
26. Эдуард Латыпов (Россия) — 348…
30. Карим Халили (Россия) — 222…
35. Антон Бабиков (Россия) — 160…
42. Александр Поварницын (Россия) — 114…
55. Максим Цветков (Россия) —81…
63. Василий Томшин (Россия)- 56…
90. Матвей Елисеев (Россия) – 11.
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