Тириль Экхофф обратилась к Марте Рёйселанд

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Тириль Экхофф обратилась к трёхкратной чемпионке ОИ, соотечественнице Марте Рёйселанд. В сезоне-2021/2022 Рёйселанд одержала победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону и завоевала «Большой хрустальный глобус».

«Спасибо, Хольменколлен. Это было потрясающе. И поздравлению Марте Рёйселанд с победой в общем зачёте Кубка мира», — написала Экхофф в соцсетях.

Общий зачёт Кубка мира (женщины):

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 957 очков.

2. Эльвира Эберг (Швеция) — 823.

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 684.

4. Ханна Эберг (Швеция) — 661.

5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 642.

6. Денизе Херрман (Германия) — 589.

7. Динара Алимбекова (Беларусь) — 589.

8. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 581.

9. Доротея Вирер (Италия) — 577.

10. Маркета Давидова (Чехия) — 560…

20. Кристина Резцова (Россия) — 366…

25. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 285…

34. Светлана Миронова (Россия) — 197.

35. Ирина Казакевич (Россия) — 189…

40. Валерия Васнецова (Россия) — 153…

88. Лариса Куклина (Россия) — 18…

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