Тириль Экхофф обратилась к Марте Рёйселанд

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Тириль Экхофф обратилась к трёхкратной чемпионке ОИ, соотечественнице Марте Рёйселанд. В сезоне-2021/2022 Рёйселанд одержала победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону и завоевала «Большой хрустальный глобус».
«Спасибо, Хольменколлен. Это было потрясающе. И поздравлению Марте Рёйселанд с победой в общем зачёте Кубка мира», — написала Экхофф в соцсетях.
Общий зачёт Кубка мира (женщины):
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 957 очков.
2. Эльвира Эберг (Швеция) — 823.
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 684.
4. Ханна Эберг (Швеция) — 661.
5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 642.
6. Денизе Херрман (Германия) — 589.
7. Динара Алимбекова (Беларусь) — 589.
8. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 581.
9. Доротея Вирер (Италия) — 577.
10. Маркета Давидова (Чехия) — 560…
20. Кристина Резцова (Россия) — 366…
25. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 285…
34. Светлана Миронова (Россия) — 197.
35. Ирина Казакевич (Россия) — 189…
40. Валерия Васнецова (Россия) — 153…
88. Лариса Куклина (Россия) — 18…
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