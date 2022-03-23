Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Себастиан Самуэльссон подвёл итоги сезона-2021/2022

Себастиан Самуэльссон подвёл итоги сезона-2021/2022
Комментарии

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон подвёл итоги сезона-2021/2022.

24-летний Самуэльссон занял третье место в общем зачёте Кубка мира. Отметим, что на главном старте сезона — Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) — Себастиан не сумел завоевать медали.

«Какой это был фантастический сезон! Спасибо всем, кто так или иначе внёс в него свой вклад.

Я решил не ехать на национальный чемпионат в Питео. Это был слишком тяжёлый и долгий сезон вдали от дома! Поэтому в этот раз я решил расставить приоритеты иначе и провести больше времени дома. Абсолютно уверен, что за гонками всё равно будет здорово смотреть с дивана», — написал Самуэльссон в своих социальных сетях.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022