Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон подвёл итоги сезона-2021/2022.

24-летний Самуэльссон занял третье место в общем зачёте Кубка мира. Отметим, что на главном старте сезона — Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) — Себастиан не сумел завоевать медали.

«Какой это был фантастический сезон! Спасибо всем, кто так или иначе внёс в него свой вклад.

Я решил не ехать на национальный чемпионат в Питео. Это был слишком тяжёлый и долгий сезон вдали от дома! Поэтому в этот раз я решил расставить приоритеты иначе и провести больше времени дома. Абсолютно уверен, что за гонками всё равно будет здорово смотреть с дивана», — написал Самуэльссон в своих социальных сетях.