Лариса Куклина заявила, что ей не хватало поддержки от Михаила Шашилова

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, что ей не хватало общения со старшим тренером женской сборной России Михаилом Шашиловым и поддержки от него в ходе подготовки к сезону-2021/2022.

«В прошедшем подготовительном периоде было немного тяжеловато адаптироваться к новому тренеру и его тренировочному плану. Лично мне немного не хватало общения с ним и его поддержки, не хватало обсуждения и анализа работ. Может быть, я была в этом вопросе недостаточно активна.

Я старалась полностью выполнять весь план и всю предлагаемую нагрузку. Ещё весной мы договорились с Шашиловым: если я прихожу тренироваться в сборную, значит, полностью тренируюсь по его плану и должна максимально ему довериться, а также выполнять предлагаемую нагрузку. Мы с личным тренером не стремились что-то корректировать и добавлять со своей стороны, чтобы не навредить и не устраивать «сборную солянку». Ни к чему хорошему это не приведёт», — приводит слова Куклиной Metaratings.

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