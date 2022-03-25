Виктория Сливко: когда меня «отстегнули» от сборной, проревела два дня

Российская биатлонистка Виктория Сливко, ставшая победительницей чемпионата России и Кубка Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе, рассказала, как восприняла отстранение национальной команды от участия в мартовских этапах Кубка мира, на которых она должна была выступить.
«В свете развивающихся событий на Украине это было ожидаемо. Понимала, что нас отстранят от международных гонок и мы никуда не поедем. Конечно, мне очень хотелось поехать на Кубок мира. И думала: вот, наконец-таки у меня будет этот шанс посмотреть, на что я готова, и сравнить свой результат с сильнейшими биатлонистками мира.
И примерно неделю после всего этого у меня было какое-то странное состояние: я выходила на тренировку, и у меня просто не было ни физических, ни моральных сил, ни желания тренироваться… Я просто не понимала, для чего? Но потом нам сообщили, что все дружно едем в Уфу, сезон продолжается…
Видимо, это был всё-таки стресс, и он меня изнутри просто поедал… Хотя, конечно, в начале сезона мне было намного сложнее успокоиться и принять то, что меня «отстегнули» от сборной команды и не взяли ни на Кубок мира, ни на Кубок IBU. Я реально проревела два дня. И когда кто-то начинал что-то говорить об этой ситуации: «Да, ладно, Вика, всё хорошо будет! Ты еще отберёшься на кубковые гонки», — у меня на глаза наворачивались слёзы, казалось, что земля уходит из-под ног и я в это же мгновение просто рухну…» — приводит слова Сливко Metaratings.
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