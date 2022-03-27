Андрей Падин: кто придумывает эти байки про изматывающие нагрузки? Нормальные они у меня

Старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону, российский специалист Андрей Падин отреагировал на мнение о том, что под его руководством биатлонисты получают изматывающие нагрузки на тренировках.
«А кто придумывает эти байки про изматывающие нагрузки? Нормальные у меня нагрузки. Возьмите, например, ведущих французских биатлонистов. Они выполняют «черновой» работы иногда в разы больше, чем наши спортсмены. Отсюда и результаты. Если Кентен Фийон Майе может за тренировку «намотать» 100 километров, вот и делайте выводы из его успехов», — приводит слова Падина телеграм-канал «Арена Урала».
В сезоне-2021/2022 29-летний Фийон Майе завоевал две личные медали на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), а также стал обладателем «Большого хрустального глобуса».
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