Серохвостов: после ОИ попросил у Губерниева себя прорекламировать. Потом пожалел об этом

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, как после Олимпийских игр в Пекине (Китай) попросил у известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева прорекламировать свои социальные сети.

«Сколько подписчиков добавилось в соцсетях? Я начинал сезон на тысяче подписчиков, а сейчас около 37,5 тысячи. Очень много подписчиков добавлялось после побед.

В аэропорту после Олимпиады ко мне подошёл Дмитрий Губерниев, и я попросил себя прорекламировать, но потом я пожалел, что это сделал. Пришло много людей, и они начали писать мне всякий бред. И я понял, что его фан-база и моя фан-база разные. Эти подписчики быстро начали от меня отписываться, и я был даже рад», — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Полностью интервью Серохвостова читайте скоро на «Чемпионате».