Драчёв — о приостановлении членства СБР в IBU: ожидаемо, особенно нас там никто и не любил

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о приостановлении членства СБР в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Ожидаемо это было сразу. Наши позиции в IBU были очень слабыми: мало того, что мы и так были временными членами, особенно там нас никто и не любил.

Эта международная Федерация идёт в лидерах по русофобии, они этого даже не стесняются. Это не страшная потеря, наоборот, надо усиливать позиции внутри страны. Пришло время СБР заниматься не международным биатлоном и развитием сборной команды страны. Надо развивать лыжные трассы, базы, стрельбища внутри страны.

Нужно усилить развитие любого вида спорта в России. Нация должна быть сильной, здоровой и крепкой. Будем выступать внутри страны. Сборная команды сейчас вообще не нужна, международных стартов нет. Это огромные деньги, которые освободятся для развития биатлона», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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