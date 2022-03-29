«Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Ярошенко словами Крылова оценил решение IBU

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко высказал свою точку зрения о приостановлении членства СБР в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Не совсем ожидаемое решение. Одно дело — отстранять спортсменов от международных стартов, а другое — приостанавливать членство СБР. Для чего тогда были все потуги с восстановлением, выплачиванием колоссальных денег, которые могли идти на развитие российского детского биатлона. Хуже всего это бессилие. В данной ситуации, как в басне у Крылова: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».

Спорт высших достижений заточен под то, чтобы выступать на международных стартах. Детский спорт развиваться будет. Нет худа без добра, будет перераспределение средств. Не знаю даже, как в этой ситуации выстраивать диалог с международной федерацией. Патовая ситуация: захотели, спокойно нас отстранили. Если бы проголосовали все федерации, представленные в IBU, наверное, было бы справедливо. Там же не все относятся негативно к российским спортсменам. Совсем уж радикальный шаг. Сейчас чувство безысходности и обиды от того, что сделать ничего не можешь», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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