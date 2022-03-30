Александр Логинов упал и получил сотрясение мозга перед чемпионатом России в Тюмени

Чемпион мира 2020 года в спринте, российский биатлонист Александр Логинов упал на тренировке и получил сотрясение мозга незадолго до начала чемпионата России, который пройдёт в Тюмени и стартует сегодня, 30 марта. Об этом сообщает телеграм-канал «Арена Урала».
После Кубка Союза биатлонистов России (СБР) Логинов, выступающий за команду Тюменской области, отправился к семье в Саратов. Он продолжал поддерживать форму и тренировался самостоятельно. Во время одного из занятий Александр и получил повреждение. Врачи диагностировали лёгкое сотрясение, и Логинов был вынужден неделю не вставать на лыжи. В Тюмень он прибыл вечером 28 марта, а утром вышел на официальную тренировку. Наставник сборной Тюменской области Максим Кугаевский внёс Александра в заявку для участия в спринте.
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