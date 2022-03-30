Даниил Серохвостов объяснил, почему ходил с рыжими волосами

Российский биатлонист Даниил Серохвостов ответил на вопрос, почему он несколько дней назад ходил с рыжими волосами.

«Пару дней назад был с рыжими волосами? Это был парик, волосы у меня чёрные. Я просто купил и померил. Миллион на карту — и пробегу в нём гонку. В валюте, конечно же. Хотя шучу, ни за что не побегу в парике», — передаёт слова Серохвостова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

Сегодня, 30 марта, Даниил Серохвостов выиграл спринт на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени. У него один промах. Второе место занял Эдуард Латыпов с отставанием в 42,9 секунды и двумя промахами. Третьим стал Карим Халили, отстав на 49,2 секунды и один раз промахнувшийся на огневом рубеже.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».