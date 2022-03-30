Даниил Серохвостов объяснил, почему ходил с рыжими волосами

Российский биатлонист Даниил Серохвостов ответил на вопрос, почему он несколько дней назад ходил с рыжими волосами.
«Пару дней назад был с рыжими волосами? Это был парик, волосы у меня чёрные. Я просто купил и померил. Миллион на карту — и пробегу в нём гонку. В валюте, конечно же. Хотя шучу, ни за что не побегу в парике», — передаёт слова Серохвостова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
Сегодня, 30 марта, Даниил Серохвостов выиграл спринт на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени. У него один промах. Второе место занял Эдуард Латыпов с отставанием в 42,9 секунды и двумя промахами. Третьим стал Карим Халили, отстав на 49,2 секунды и один раз промахнувшийся на огневом рубеже.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 30 марта 2022
-
11:06
-
10:54
-
10:46
-
10:43
-
10:39
-
10:30
-
10:26
-
10:10
-
10:07
-
09:58
-
08:46
- 29 марта 2022
-
22:02
-
18:35
-
14:08
-
12:26
-
11:46
-
11:21
-
11:17
-
11:13
-
10:34
-
10:30
-
10:16
-
09:48
-
09:13
- 28 марта 2022
-
21:25
-
16:52
-
13:36
-
10:33
- 27 марта 2022
-
14:22
-
13:55
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
00:54
-
00:22