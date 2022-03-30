Анфиса Резцова — о победе Серохвостова: он весь сезон был лидером и стал почти незаменимым

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала победу Даниила Серохвостова в спринтерской гонке на проходящем в Тюмени открытом чемпионате России по биатлону.
«Не удивила победа Серохвостова в спринте. Он достойный спортсмен, член сборной России. Даниил весь сезон усердно работал, был лидером и показывал хорошие результаты, стал почти незаменимым в эстафете на Кубках мира для сборной России.
Они примерно равные с Латыповым по силе, но сегодня победил Серохвостов. Достойная победа, всё ожидаемо. Ждём ещё побед от наших мальчишек!», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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