IBU наказал семь национальных федераций за хранение запрещённого фтора

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о штрафах в адрес национальных федераций, чьи команды в ходе сезона-2021/2022 хранили смазки для лыж с запрещённым фтором C8 в объёмах выше допустимого порога. За нарушения на юниорском Кубке IBU денежными штрафами наказаны национальные федерации Кореи, Чехии, Беларуси и Финляндии, а на Кубке IBU — федерации Польши, Германии и Японии.

Поскольку это первое нарушение, все федерации получили штраф в несколько тысяч евро; сколько именно, не уточняется. Второе нарушение приведёт к более серьёзным денежным штрафам, а третье — к отстранению провинившейся команды от ближайшего этапа.

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