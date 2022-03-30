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Виктория Сливко выиграла спринтерскую гонку на чемпионате России по биатлону

Виктория Сливко выиграла спринтерскую гонку на чемпионате России по биатлону
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В среду, 30 марта, в Тюмени стартовал открытый чемпионат России по биатлону. Первым состязанием в женской программе стал спринт на 7,5 км, победительницей в котором стала Виктория Сливко.

Представляющая Тюменскую область Сливко прошла дистанцию с одним промахом со временем 22.33,1. Второе место заняла спортсменка из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Елизавета Каплина с отставанием в 8,7 секунды и не допустившая промахов. Третьей стала Анастасия Гореева из Московской области, отставшая на 13,6 секунды и два раза промахнувшаяся на огневом рубеже.

Тюмень. 30 марта 2022 года
Биатлон. Чемпионат России
Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Виктория Сливко – 22.33,1 (1).
2. Елизавета Каплина +8,7 (0).
3. Анастасия Гореева +13,6 (2).
4. Кристина Резцова +17,3 (3).
5. Лариса Куклина +51,4 (1).
6. Екатерина Носкова +54,1 (2).
7. Кристина Токарева +1.05,9 (3).
8. Ирина Казакевич +1.13,0 (3).
9. Ольга Мощенкова +1.13,9 (0).
10. Ксения Довгая +1.21,2 (2).

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