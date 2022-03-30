Виктория Сливко выиграла спринтерскую гонку на чемпионате России по биатлону

В среду, 30 марта, в Тюмени стартовал открытый чемпионат России по биатлону. Первым состязанием в женской программе стал спринт на 7,5 км, победительницей в котором стала Виктория Сливко.
Представляющая Тюменскую область Сливко прошла дистанцию с одним промахом со временем 22.33,1. Второе место заняла спортсменка из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Елизавета Каплина с отставанием в 8,7 секунды и не допустившая промахов. Третьей стала Анастасия Гореева из Московской области, отставшая на 13,6 секунды и два раза промахнувшаяся на огневом рубеже.
Тюмень. 30 марта 2022 года
Биатлон. Чемпионат России
Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Виктория Сливко – 22.33,1 (1).
2. Елизавета Каплина +8,7 (0).
3. Анастасия Гореева +13,6 (2).
4. Кристина Резцова +17,3 (3).
5. Лариса Куклина +51,4 (1).
6. Екатерина Носкова +54,1 (2).
7. Кристина Токарева +1.05,9 (3).
8. Ирина Казакевич +1.13,0 (3).
9. Ольга Мощенкова +1.13,9 (0).
10. Ксения Довгая +1.21,2 (2).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 30 марта 2022
-
14:36
-
14:28
-
14:23
-
14:08
-
13:59
-
13:49
-
13:28
-
13:26
-
13:22
-
13:04
-
12:54
-
12:14
-
12:09
-
11:53
-
11:06
-
10:54
-
10:46
-
10:43
-
10:39
-
10:30
-
10:26
-
10:10
-
10:07
-
09:58
-
08:46
- 29 марта 2022
-
22:02
-
18:35
-
14:08
-
12:26
-
11:46
-
11:21
-
11:17
-
11:13
-
10:34
-
10:30