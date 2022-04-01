«Бьорндален мог многое дать России». Богалий — об идее приглашения норвежца в сборную

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала слова главы Союза биатлонистов России Виктора Майгурова. Ранее Майгуров рассказал, что СБР планировал пригласить в сборную России восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена в качестве тренера, но сейчас это уже неактуально. Бьорндален возглавляет сборную Китая по биатлону.

«То, что Уле профессионал, — сто процентов. Вместе с Дарьей [Домрачевой] они провели большую работу в Китае. У меня большое уважение вызывает эта семейная пара и то, что Уле делал на протяжении всей своей спортивной карьеры: как он работал, готовился. Могу сказать, что он действительно профессионал с большой буквы. Он мог бы очень многое дать сборной России.

Насколько у нас готовы слышать то, что говорят наставники, — большой вопрос. У нас было много специалистов, которые привлекались и участвовали в процессе. Есть у нас своё, российское отношение ко всем моментам. Поэтому нам надо самим научиться быть профессионалами. Я это говорила и год назад. Когда мы начнём к каждому моменту относиться очень серьёзно, тогда нам любой профессионал и любой тренер высокого уровня сможет дать очень многое», — сказала Богалий в беседе в корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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