Ирина Казакевич: иностранцы многое потеряли, отказавшись от наших этапов Кубка мира

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете российская биатлонистка Ирина Казакевич назвала любимую трассу для соревнований в России.
«Без сомнения, это Тюмень. Без лести какой-то. Я всегда говорю, что в Тюмени всё организовано на высшем уровне, на уровне Кубка мира, а я проехала там все этапы. Здесь самый высокий уровень, как по мне. Думаю, иностранцы многое потеряли, отказавшись от наших этапов Кубка мира. В Свердловской области могли бы сделать стадион. Стрельбище там уже построили новое, поэтому могли сделать чуть лучше проживание. В детях мы всегда соревновались в Свердловской области, все отборочные старты проходили в Екатеринбурге. Может, трасса по рельефу подходит больше юниорам и юношам. Если в дальнейшем осуществится проект Антона Шипулина о реконструкции УСБ «Динамо», тогда и можно будет говорить о более высоких соревнованиях», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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