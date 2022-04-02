Латыпов — лучший в рейтинге СБР по итогам сезона-2021/2022, Логинов — 2-й, Цветков — 3-й

Неоднократный призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем рейтинга СБР по итогам сезона-2021/2022. Второе место занял Александр Логинов. Третье – Максим Цветков.

Отметим, что в общий зачёт рейтинга идут 20 лучших результатов биатлониста, причём не менее трёх должно быть с чемпионата России.

Рейтинг СБР. Мужчины

1. Эдуард Латыпов – 1476 баллов.

2. Александр Логинов – 1451.

3. Максим Цветков – 1106.

4. Карим Халили – 1091.

5. Василий Томшин – 1083.

6. Антон Бабиков – 1069.

7. Даниил Серохвостов – 956.

8. Александр Поварницын – 934.

9. Кирилл Бажин – 849.

10. Рустам Каюмов – 838.

Ранее в Тюмени на чемпионате России прошла заключительная личная мужская гонка сезона — масс-старт. Цветков занял в нём второе место, Латыпов и Логинов не выступали.

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