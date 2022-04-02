Латыпов — лучший в рейтинге СБР по итогам сезона-2021/2022, Логинов — 2-й, Цветков — 3-й

Неоднократный призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем рейтинга СБР по итогам сезона-2021/2022. Второе место занял Александр Логинов. Третье – Максим Цветков.
Отметим, что в общий зачёт рейтинга идут 20 лучших результатов биатлониста, причём не менее трёх должно быть с чемпионата России.
Рейтинг СБР. Мужчины
1. Эдуард Латыпов – 1476 баллов.
2. Александр Логинов – 1451.
3. Максим Цветков – 1106.
4. Карим Халили – 1091.
5. Василий Томшин – 1083.
6. Антон Бабиков – 1069.
7. Даниил Серохвостов – 956.
8. Александр Поварницын – 934.
9. Кирилл Бажин – 849.
10. Рустам Каюмов – 838.
Ранее в Тюмени на чемпионате России прошла заключительная личная мужская гонка сезона — масс-старт. Цветков занял в нём второе место, Латыпов и Логинов не выступали.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 2 апреля 2022
-
15:21
-
15:08
-
14:55
-
14:28
-
14:02
-
13:38
-
13:32
-
13:11
-
12:47
-
12:44
-
12:41
-
12:13
-
11:38
-
11:33
-
11:31
-
11:24
-
11:17
-
11:07
-
10:45
-
10:39
-
10:34
-
10:27
-
10:17
- 1 апреля 2022
-
19:22
-
18:26
-
18:08
-
16:55
-
16:52
-
16:04
-
14:08
-
13:38
-
13:16
-
12:42
-
10:58
-
10:13