Тириль Экхофф сообщила о намерении продолжить карьеру

Двукратная олимпийская чемпионка, четырёхкратный призёр Олимпийских игр в личных гонках биатлонистка Тириль Экхофф сообщила, что не собирается заканчивать профессиональную карьеру.



«Я не собираюсь заканчивать, я просто собираюсь взять отпуск», — написала Экхофф на своей странице в соцсетях.



Биатлонистка называет предыдущий сезон тяжёлым, омрачённым коронавирусом, слабой формой и болезнью на Рождество, но сейчас спортсменка находит в себе силы продолжать.



Экхофф является многократной победительницей этапов Кубка мира по биатлону (лидер среди всех действующих биатлонисток — 29 личных побед). На Олимпиаде в Пекине Экхофф завоевала три медали: золото в смешанной эстафете, серебро в масс-старте и бронзу в гонке преследования.