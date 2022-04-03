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Тириль Экхофф сообщила о намерении продолжить карьеру

Тириль Экхофф сообщила о намерении продолжить карьеру
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Двукратная олимпийская чемпионка, четырёхкратный призёр Олимпийских игр в личных гонках биатлонистка Тириль Экхофф сообщила, что не собирается заканчивать профессиональную карьеру.

«Я не собираюсь заканчивать, я просто собираюсь взять отпуск», — написала Экхофф на своей странице в соцсетях.

Биатлонистка называет предыдущий сезон тяжёлым, омрачённым коронавирусом, слабой формой и болезнью на Рождество, но сейчас спортсменка находит в себе силы продолжать.

Экхофф является многократной победительницей этапов Кубка мира по биатлону (лидер среди всех действующих биатлонисток — 29 личных побед). На Олимпиаде в Пекине Экхофф завоевала три медали: золото в смешанной эстафете, серебро в масс-старте и бронзу в гонке преследования.

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