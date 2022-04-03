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Резцова — лучшая в рейтинге СБР по итогам сезона-2021/2022, Сливко — 2-я, Казакевич — 3-я

Резцова — лучшая в рейтинге СБР по итогам сезона-2021/2022, Сливко — 2-я, Казакевич — 3-я
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Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей рейтинга СБР по итогам сезона-2021/2022. Второе место заняла Виктория Сливко. Третье – Ирина Казакевич.

Рейтинг СБР. Женщины

1. Кристина Резцова – 1608 очков
2. Виктория Сливко – 1182
3. Ирина Казакевич – 1169
4. Ульяна Нигматуллина – 1157
5. Светлана Миронова – 1007
6. Лариса Куклина – 998
7. Анастасия Егорова – 913
8. Екатерина Носкова – 892
9. Тамара Дербушева – 871
10. Елизавета Каплина – 820

Сегодня Кристина Резцова стала победительницей масс-старта на 12,5 км в рамках чемпионата России по биатлону в Тюмени. Она показала результат 36 минут 53,6 секунды и допустила три промаха на четырёх огневых рубежах.

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