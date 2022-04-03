Резцова — лучшая в рейтинге СБР по итогам сезона-2021/2022, Сливко — 2-я, Казакевич — 3-я

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей рейтинга СБР по итогам сезона-2021/2022. Второе место заняла Виктория Сливко. Третье – Ирина Казакевич.



Рейтинг СБР. Женщины



1. Кристина Резцова – 1608 очков

2. Виктория Сливко – 1182

3. Ирина Казакевич – 1169

4. Ульяна Нигматуллина – 1157

5. Светлана Миронова – 1007

6. Лариса Куклина – 998

7. Анастасия Егорова – 913

8. Екатерина Носкова – 892

9. Тамара Дербушева – 871

10. Елизавета Каплина – 820



Сегодня Кристина Резцова стала победительницей масс-старта на 12,5 км в рамках чемпионата России по биатлону в Тюмени. Она показала результат 36 минут 53,6 секунды и допустила три промаха на четырёх огневых рубежах.