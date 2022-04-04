Биатлонист Лазовский поделился эмоциями от окончания сезона

Белорусский биатлонист участник Кубка мира Дмитрий Лазовский сообщил об ощущениях от окончания сезона.

«Пару часов назад вернулись домой. И теперь можно сказать, что сезон закончен! Если говорить о спортивных результатах, то удалось спрогрессировать, что не может не вселять позитив в дальнейший прогресс. А сейчас хочется немного отдохнуть и перезагрузиться», — написал Лазовский в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне белорусский биатлонист занял 45-е место в общем зачёте Кубка мира. На открытом чемпионате России Лазовский победил в смешанной эстафете в составе белорусской команды, а также занял второе место в рамках мужской эстафетной гонки. В спринтерской гонке открытого чемпионата России Лазовский остановился в шаге от пьедестала.