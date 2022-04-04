Тренер белорусок: нас вынудили не поехать на Кубок мира. По-моему, это не очень красиво

Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков подвёл итоги сезона-2021/2022.

«Да, конечно, сезон неоднозначный. К сожалению, не удалось нам реализовать тот потенциал, который у нас был. Потому что, готовясь к Кубку мира, мы прекрасно знали, понимали и видели, что девочки, те же Анна и Динара (Сола и Алимбекова. — Прим. «Чемпионата»), были в очень хорошей форме. После Олимпийских игр мы провели учебно-тренировочный сбор, готовились полноценно выступать на Кубке мира и готовы были показать очень высокий результат на этих этапах Кубка мира. Но ситуация так сложилась, что нас вынудили не поехать туда. Конечно, это не очень хорошо, не очень красиво, на мой взгляд», — приводит слова Рыженкова «Прессбол» со ссылкой на СТВ.