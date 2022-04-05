Тарьей Бё обратился к сборной Норвегии по биатлону и болельщикам
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Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, представитель Норвегии Тарьей Бё обратился к национальной команде и к болельщикам. Норвежский спортсмен опубликовал в своих соцсетях фотографию, на которой он держит две золотые медали, завоёванные на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). На Играх Бё-старший победил в мужской и в смешанной эстафетах.
«Вот это явно моя лучшая фотография с этой зимы. Спасибо всем причастным: команде, семье, спонсорам и болельщикам. Вы обеспечили мне наилучшие шансы на успех в, возможно, самом важном сезоне в моей карьере. Ну а теперь — отпуск», — подписал фотографию Тарьей Бё.
Фото: из личного архива тарьея бё
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