Тарьей Бё обратился к сборной Норвегии по биатлону и болельщикам

Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, представитель Норвегии Тарьей Бё обратился к национальной команде и к болельщикам. Норвежский спортсмен опубликовал в своих соцсетях фотографию, на которой он держит две золотые медали, завоёванные на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). На Играх Бё-старший победил в мужской и в смешанной эстафетах.

«Вот это явно моя лучшая фотография с этой зимы. Спасибо всем причастным: команде, семье, спонсорам и болельщикам. Вы обеспечили мне наилучшие шансы на успех в, возможно, самом важном сезоне в моей карьере. Ну а теперь — отпуск», — подписал фотографию Тарьей Бё.

Фото: из личного архива тарьея бё

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