Лариса Куклина: один из самых тяжёлых сезонов. Сказать хочется многое
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Российская биатлонистка Лариса Куклина высказалась о сезоне-2021/2022. По словам спортсменки, он стал для неё одним из самых тяжёлых.
«Сказать хочется многое… Один из самых тяжелейших и не получившийся сезон… Впереди анализ и большая работа над ошибками! Спасибо каждому, кто рядом, за поддержку, за критику (иногда именно она помогает поставить всё на свои места и двигаться дальше)», — написала Куклина в своём телеграм-канале.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Лариса Куклина заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачёте. Российская спортсменка выступала лишь на первых этапах, после чего её перевели на Кубок IBU ввиду отсутствия результатов.
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