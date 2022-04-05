Лариса Куклина: один из самых тяжёлых сезонов. Сказать хочется многое

Российская биатлонистка Лариса Куклина высказалась о сезоне-2021/2022. По словам спортсменки, он стал для неё одним из самых тяжёлых.

«Сказать хочется многое… Один из самых тяжелейших и не получившийся сезон… Впереди анализ и большая работа над ошибками! Спасибо каждому, кто рядом, за поддержку, за критику (иногда именно она помогает поставить всё на свои места и двигаться дальше)», — написала Куклина в своём телеграм-канале.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Лариса Куклина заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачёте. Российская спортсменка выступала лишь на первых этапах, после чего её перевели на Кубок IBU ввиду отсутствия результатов.

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