Белорусский биатлонист Антон Смольский сообщил о ходе лечения травмы коленного сустава.



«Мои дела идут хорошо! Прохожу реабилитацию и курс лечебной физкультуры. К большому счастью, операция не понадобилась – это главное! Хотя первый диагноз серьёзно встревожил — киста Бейкера. То есть воспалительный процесс. Но потом всё было опровергнуто.



Тем не менее коленный сустав требует отдыха и восстановления. В начальной стадии артроз. Впрочем, надо понимать, что перегрузка мышц, связок и суставов — это обычное дело для профессиональных биатлонистов. Поэтому не удивился. Последние два года я понимал, на что иду.



И главное: уверен, летом полноценно буду готов к нагрузкам! Да и в отпуске работа продолжается ежедневно. Лёгкие тренировки в поддерживающем режиме выполняю каждый день!» — приводит слова Смольского Sputnik Беларусь.