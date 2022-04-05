Президент СБР: если Большунов захочет, мы дадим ему винтовку

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о возможных вариантах сотрудничества с Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР).

«Может, в этом году кого-то из лыжников пригласим в биатлон. Не Большунова, конечно. Но если он захочет, мы дадим ему винтовку. В своё время уже были такие проекты — экспериментальную сборную в своё время возглавлял Александр Иванович Тихонов», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Отметим, что сам трёхкратный олимпийский чемпион Большунов неоднократно заявлял, что не собирается пробовать себя в биатлоне.

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