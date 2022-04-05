Ярошенко: зачем Большунову уходить в биатлон на пике славы? Быть там средним спортсменом?

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко высказался о возможности перехода трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в биатлон.

«Большунов в биатлоне? Почему бы и нет. Представить можно, но рассчитывать, что он начнёт всех побеждать, я бы не стал. Для того чтобы побеждать в биатлоне, ему понадобится несколько лет. Если сравнивать с лыжами, то в биатлоне другая специфика и техника. Да и винтовка даёт дополнительную нагрузку.

Зачем Александру уходить в биатлон? Он популярный человек — в лыжах он номер один. Зачем Большунову уходить в биатлон на пике славы? Быть там средним спортсменом? Сразу же лидером в биатлоне он не станет — там мощная конкуренция. Выглядит как профанация», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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