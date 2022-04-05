Ярошенко: зачем Большунову уходить в биатлон на пике славы? Быть там средним спортсменом?

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко высказался о возможности перехода трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в биатлон.
«Большунов в биатлоне? Почему бы и нет. Представить можно, но рассчитывать, что он начнёт всех побеждать, я бы не стал. Для того чтобы побеждать в биатлоне, ему понадобится несколько лет. Если сравнивать с лыжами, то в биатлоне другая специфика и техника. Да и винтовка даёт дополнительную нагрузку.
Зачем Александру уходить в биатлон? Он популярный человек — в лыжах он номер один. Зачем Большунову уходить в биатлон на пике славы? Быть там средним спортсменом? Сразу же лидером в биатлоне он не станет — там мощная конкуренция. Выглядит как профанация», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 5 апреля 2022
-
18:36
-
18:26
-
18:13
-
18:07
-
18:00
-
17:55
-
17:49
-
17:44
-
17:31
-
17:23
-
15:37
-
14:02
-
13:58
-
12:22
-
09:54
-
09:28
-
09:17
-
08:37
-
08:29
- 4 апреля 2022
-
23:20
-
22:05
-
21:54
-
18:43
-
18:33
-
16:00
-
15:24
-
10:48
-
09:56
-
08:51
-
08:03
- 3 апреля 2022
-
21:55
-
20:14
-
19:50
-
15:43
-
15:09