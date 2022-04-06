Анна Богалий подробно объяснила, почему российские юниоры уступают норвежцам в биатлоне

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий ответила на вопрос, почему в российском биатлоне затруднён переход из юниоров во взрослый спорт, в то время как у норвежцев спортсмены уже в 18-20 лет добиваются результатов.

«У нас с 13-14 лет начинаются зачёты по регионам. Дети приносят очки регионам, и начинается вот эта гонка вооружений. Сначала идёт рейтинг внутри региона, какой вид спорта наберёт больше баллов и получит больше финансирование от региональных властей. Потом уже на федеральном уровне спортсмены в пяти возрастных категориях приносят рейтинг своим регионам. Если мы уберём все категории до 18 лет, то, наверное, снимем с ребят вот эту ответственность и позволим им просто расти. До 18 лет мы должны их всему научить, а вот уже с 18 до 21 года грузить их.

Возьмём ту же Норвегию, если уж сравнивать. У них до 18 лет спортсмены вообще никуда не выезжают и соревнуются только внутри страны. Представьте себе, это как кастрюля, которая кипит. А потом открывается калитка, и на одно место у них претендуют по 20-30 спортсменов высокой квалификации.

Недавно ездили в норвежский Шушен. У нас только два стрельбища с 40 установками: в Ижевске и в Казани, где мы долго убеждали это сделать. Так вот в Шушене 40 установок уже давно. Это возможность проводить тренировочные сборы, заявлять по 40 человек на масс-старты. То есть у тренеров есть возможность видеть сразу по 40 человек в живой конкуренции», — цитирует Богалий «Российская газета».

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